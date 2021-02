Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,637 EUR +0,51% (02.02.2021, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,597 EUR +1,00% (02.02.2021, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,37 USD +2,47% (01.02.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei zurück, der Abgesang auf die Traditionsbank sei verfrüht gewesen. Es kristallisiere sich immer mehr heraus, dass das letzte Jahr deutlich besser für das Finanzinstitut gelaufen sei, als gedacht. Nun gebe es erfreuliche Neuigkeiten zu einem der Aushängeschilder der Bank, dem Anleihehandel.Nachdem der Vorstand im vergangenen Jahr für 2020 einen Vorsteuergewinn in Aussicht gestellt habe, würden Analysten mittlerweile einen Nettogewinn von rund 84,0 Millionen Euro erwarten. Dabei trage das Investmentbanking den Großteil zum Gewinn bei, das habe sich bereits nach den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres gezeigt.Besonders das Handelsgeschäft habe letztes Jahr super performt. Dabei habe die Bank im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung den globalen Aktienhandel eingedampft und sich voll auf den Handel mit Anleihen, Währungen und Derivaten konzentriert. Besonders bei Schuldverschreibungen habe der Konzern seit Längerem eine gute Wettbewerbsposition. Im vergangenen Jahr sei dieses Segment branchenweit explodiert, Wall Street-Banken hätten in den USA Rekordergebnisse eingefahren. Die Deutsche Bank könnte im vierten Quartal aber alle überholt haben.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe die Deutsche Bank von Oktober bis Dezember den Ertrag im Anleihehandel um 20 Prozent auf 1,40 Milliarden Euro gesteigert. Das habe eine mit der Angelegenheit vertraute Person gesagt. Damit wäre die Sparte stärker gewachsen als die Wall Street-Konkurrenten, die im Schnitt um zehn Prozent zugelegt hätten.Mutige steigen jetzt noch ein und setzen auf eine Überraschung bei den Zahlen am Donnerstag, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten dabei bleiben. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link