Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,286 EUR -3,01% (08.10.2019, 13:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,294 EUR -2,87% (08.10.2019, 14:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,09 USD (07.10.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Erneut massiv nach unten gehe es am heutigen Dienstag bei der Aktie der Deutschen Bank. Am frühen Nachmittag verliere das Papier 3,8 Prozent auf 6,24 Euro und sei damit der schwächste Wert des Tages im DAX. Ebenfalls über drei Prozent würden am Dienstag die Aktien von Wirecard und der Deutschen Lufthansa verlieren.Die Deutsche Bank wolle Kreisen zufolge etwa 9.000 Stellen in Deutschland abbauen. Im Zuge ihres Umbaus bis 2022 habe das Kreditinstitut zuvor bereits bekannt gegeben, insgesamt 18.000 Stellen zu streichen. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe nun unter Berufung auf unterrichtete Personen berichtet, dass davon etwa die Hälfte auf Deutschland entfalle. Die Großbank setze etwa auf Einsparungen in ihrem Privatkundengeschäft, um die Kosten zu senken. Die Bank habe eine Stellungnahme abgelehnt.Das Analysehaus Independent Research habe die Deutsche-Bank-Aktie von "halten" auf "verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 7,25 auf 6,10 Euro gesenkt. Trotz des vielversprechenden Umstrukturierungsprogramms würden diverse Ermittlungsverfahren gegen die Bank das Anlegervertrauen belasten, so Analyst Jan Lennertz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der instabilen Lage des Geldhauses nehme er einen Bewertungsabschlag von 20 Prozent vor.Das Analysehaus RBC habe die Einstufung für Deutsche Bank vor Kurzem ebenfalls auf "underperform" mit einem Kursziel von 7,00 Euro belassen.Ein Einstieg drängt sich weiter nicht auf, das Papier der Deutschen Bank bleibt auf der Watchlist, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link