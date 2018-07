XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach den vorläufigen Q2-Zahlen habe die Bank am Vortag ein wahres Kursfeuerwerk abgebrannt. Bei rekordhohen Handelsumsätzen sei das Wertpapier um 7,3% auf über zehn Euro gestiegen. Experten würden jedoch vor zu viel Euphorie warnen. Die Probleme seien nicht über Nacht gelöst."Die Ergebnisse sind weiter deutlich geringer als bei anderen globalen Investmentbanken", habe Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse DGWA gegenüber "Bloomberg" gesagt. Trotzdem scheine der Abwärtstrend gebrochen, was der Bank helfe, Vertrauen zurückzugewinnen. "Ich würde nicht zu viel in die Zahlen hineininterpretieren, aber sie zeigen, dass die Deutsche Bank noch lebt", so Müller. Der Konzern müsse den Gewinn verzehnfachen, ehe Investoren ihn wieder ernst nähmen.Auch Andreas Meyer, Portfolio-Manager bei Aramea Asset Management, breche nicht in Euphorie aus. Die Bank liefere, wo sie müsse: bei den Kosten. Jedoch: "Das Geschäftsmodell ist weiterhin das gleiche wie gestern und dessen Problem bleiben." Er dürfte das schwierige Umfeld aus niedrigen Zinsen, hartem Wettbewerb und überbordender Regulierung meinen.Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht aktuell eine Trading-Chance bis in diesen Bereich, da sich einige Shortseller eindecken dürften. Um eine nachhaltige Trendwende bei der Aktie zu schaffen, müsse mehr kommen. Das würden die nächsten Quartale zeigen. (Analyse vom 17.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: