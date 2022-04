(Mit Material von dpa-AfX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,09 EUR -1,44% (22.04.2022, 14:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,132 EUR -2,02% (22.04.2022, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,17 USD +0,66% (21.04.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bankaktien wie die Deutsche Bank und die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) stünden zum Wochenausklang unter Druck. Dabei könnte man auf den ersten Blick denken, dass die jüngsten Aussagen der US-Notenbank in Richtung größerer Zinsschritte den Finanztiteln Rückenwind verleihen müssten. Das Problem: Steigende Zinsen würden nicht per se zu steigenden Bankaktien führen. Die Gründe:Klar, grundsätzlich dürften Geldhäuser bei steigenden Zinsen höhere Gewinne erwirtschaften. Es bestehe eine hohe Korrelation zwischen Zinsentwicklung und der Performance von Bankaktien. Das habe die Vergangenheit gezeigt.Doch aktuell befürchte der Markt, dass noch aggressivere Zinsschritte (als erwartet und eingepreist) die Konjunktur zu sehr abwürgen könnten. "Mit jedem Tag anhaltender Unsicherheiten nimmt die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Risikoszenarios - einer Rezession in der Eurozone sowie gegebenenfalls in den USA - zu", habe Chefvolkswirt Carsten Mumm von der Privatbank Donner & Reuschel kommentiert. Neben der Zinsperspektive habe er auf die Auswirkungen der Ukrainekrise und die sich verstärkenden Lieferkettenprobleme als weitere Belastungsfaktoren verwiesen.Das konkrete Problem dabei für die Banken: Was würden hohe bzw. höhere Zinsen nützen, wenn Kunden als Folge einer durchaus denkbaren Rezession arbeitslos würden und dann ihre Kredite nicht mehr bedienen könnten. Genau das sei nämlich in den 70er-Jahren der Fall gewesen, als durch die Ölkrise die Inflation gestiegen sei, in der Folge die Zinsen erhöht worden seien - mit entsprechenden Negativ-Folgen für das Wachstum - und viele Menschen ihre Jobs verloren hätten.Die Börsen, also etwa der S&P 500, habe rund vier Jahre gebraucht, um den Index-Stand vor dem damaligen Kriegsbeginn (der 18-tägige Jom-Kippur-Krieg von Oktober 1973, als Israel von Ägypten, Syrien und weiteren arabischen Ländern angegriffen worden sei) wieder zu erreichen.Die Aktien sowohl von der Deutschen Bank als auch von der Commerzbank stünden am Freitag mit jeweils mehr als einem Prozent Abschlag auf den Verliererlisten.DER AKTIONÄR sei für seine beiden Empfehlungen Deutsche Bank und Commerzbank nach wie vor optimistisch, da es alles andere als ausgemacht sei, dass die Zentralbanken die Fehler der 70er-Jahre wiederholen und die Weltwirtschaft in eine Rezession abgleiten lassen würden. Bei der Deutschen Bank würde ein Sprung über den GD200 bei aktuell 11,26 Euro zudem ein neues Kaufsignal generieren, so Carsten Kaletta.Die Commerzbank-Aktie dagegen habe diese Hürde (GD200 aktuell bei 6,54 Euro) bereits genommen und damit ein starkes Kaufsignal geliefert. Halte der Trend an, dann könnte demnächst die Marke von sieben Euro geknackt werden. Anleger können noch auf den Zug aufspringen und setzen einen Stopp bei 5,10 Euro, so Kaletta. (Analyse vom 22.04.2022)