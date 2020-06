Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für Anleger sei die Diskussion über eine Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bank leider nichts Neues. Seit der Finanzkrise 2008 habe das Finanzinstitut die Aktionäre wiederholt um Geld gebeten und dann Milliarden verbrannt. Durch die Corona-Pandemie sei die Sorge für eine erneute Kapitalspritze wieder angestiegen. Doch der Vorstand winke ab."Wir haben genügend Kapital, um schwere Wirtschaftskrisen durchzustehen", habe Stuart Lewis im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. Er verantworte bei der Deutschen Bank im Vorstand den Bereich Risikomanagement. Die derzeit absehbaren Belastungen werde die Deutsche Bank wegstecken können, ohne die Eigenkapitalbasis übermäßig zu schwächen.Zwar habe er wie bereits andere Vorstände betont, dass die harte Kernkapitalquote von 12,5 Prozent "vorübergehend geringfügig" unterschritten werde. Operativ laufe es aber. "Im zweiten Quartal entwickelt sich das Geschäft weiterhin ordentlich".Positiv wirke sich anscheinend nun der Fokus des Geschäfts auf Deutschland aus. Lewis habe gesagt: "Zum Glück liegen fast 50 Prozent unseres Kreditbuchs in Deutschland, das diese Krise besser meistert als fast alle anderen Länder. Das kommt auch uns zugute." Trotzdem werde die Deutsche Bank im zweiten Quartal nach Aussage des Vorstands weitere 800 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurückstellen.Mutige Anleger springen auf den Zug auf und beachten den Stopp bei 6,00 Euro, so . Die Bank dürfte bei fallenden wie steigenden Märkten im Handelsgeschäft profitieren. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link