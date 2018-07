XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,29 EUR +7,11% (16.07.2018, 11:13)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,328 EUR +7,29% (16.07.2018, 11:28)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,24 USD +0,36% (13.07.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Völlig überraschend habe das Finanzinstitut vorläufige Ergebnisse für Q2 präsentiert. Der Grund sei einfach: Es habe die Konsensschätzungen zum Teil meilenweit übertroffen. Das Wertpapier gehe entsprechend durch die Decke. Short-Squeeze oder Trendwende?Wie die Deutsche Bank eben mitgeteilt habe, erwarte der Vorstand für Q2 einen Gewinn vor Steuern von etwa 700 Mio. Euro und einen Gewinn nach Steuern von etwa 400 Mio. Euro. Damit lägen die "Blauen" wesentlich über den Schätzungen der Analysten. Nach Angaben der Deutschen Bank hätten die Analysten mit 321 Mio. Euro respektive 159 Mio. Euro gerechnet. Die Bank habe auch bei den Erträgen, den zinsunabhängigen Aufwendungen, der Kernkapitalquote und der Verschuldungsquote die Erwartungen der Analysten übertroffen.Wegen der überraschend guten Zahlen sollten sich viele Shortseller eindecken müssen. Wie aus dem Bundesanzeiger hervorgehe, hätten vier große US-Hedgefonds in den letzten Tagen ihre Leerverkaufspositionen bei der Deutschen Bank stark angehoben. Die größte Position habe mit rund 2,56% AQR Capital aufgebaut. Marshall Wace halte eine Position von 1,41%, Capital Fund von rund 0,56%. Offen sei noch eine Position des Investors World Quant über 0,51%, die aber schon seit 19. Juni bestehe.Die Deutsche Bank-Aktie eignet sich weiter nur für Trader, die auf einen kleinen Short-Squeze in Richtung elf Euro setzen wollen, so Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Risikoscheue Anleger sollten abwarten. (Analyse vom 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: