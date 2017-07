NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,06 (26.07.2017)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.07.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Sowohl das EBT (822 (Vj.: 408) Mio. Euro) als auch das Nettoergebnis (447 (Vj.: 18) Mio. Euro) hätten in Q2 die Analysten-Erwartungen übertroffen. Insgesamt würden die Zahlen unverändert Erfolge bei der "Bearbeitung" der Vergangenheit zeigen, würden jedoch keinen erfreulichen Blick auf die Zukunft erkennen lassen. Die Bank habe weitere Erfolge auf der Kostenseite verbuchen können und u.a. von der Schließung der Abbaueinheit profitiert. Demgegenüber sei die Entwicklung im Handelsgeschäft wieder - trotz sehr schwacher Vorjahresbasis - hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Eindruck aus dem Vorquartal, dass sich die im Zuge des RMBS-Vergleichs verlorenen Marktanteile nur langsam zurückgewinnen lassen würden, habe sich verfestigt und werde nach wie vor im Fokus stehen. Alles in allem bleibe das Jahr 2017 ein "Übergangsjahr" für das Finanzinstitut. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen erhöht.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie, die er trotz der bestehenden Herausforderungen als attraktiv bewertet ansieht, mit einem unveränderten Kursziel von 20,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.07.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,02 EUR -3,49% (27.07.2017, 12:42)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,998 EUR -1,67% (27.07.2017, 12:57)