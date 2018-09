NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem "false break" von Ende Juni unter das Tief von 2016 bei 8,83 EUR nehme die Bodenbildung bei der Aktie der Deutschen Bank inzwischen mehr und mehr Gestalt an. Für ein wichtiges Argument sorge in diesem Kontext der Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2017 (akt. bei 10,17 EUR), der in der vergangenen Woche mit einem sehr hohen Handelsvolumen vollzogen wurde. In die gleiche Kerbe würden aktuell die Bodenbildung im Verlauf des RSI sowie der Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy schlagen. Während ersterer darüber hinaus eine mehrjährige positive Divergenz aufweise, habe der trendfolgende Indikator seinen Schwellenwert von eins wieder überschritten. Per Saldo würden die quantitativen Indikatoren derzeit deutlichen Rückenwind liefern, so dass sich die eingeleitete Erholung fortsetzen sollte. Das jüngste Verlaufshoch (11,28 EUR) definiere dabei ein erstes Etappenziel, ehe sogar das Tief vom September 2017 (13,11 EUR) wieder auf die Agenda rücke. Neben der angeführten Trendlinie markiere das Septembertief bei 9,45 EUR dagegen eine wichtige Unterstützung. Den ultimativen Rückzugsbereich würden aber die markanten Tiefs bei 8,83/8,75 EUR bilden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,446 EUR -0,85% (24.09.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:10,50 EUR +0,77% (25.09.2018, 09:03)