XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,56 EUR 0,00% (13.07.2018, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,642 EUR +0,64% (13.07.2018, 12:58)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 11,20 (12.07.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Heute würden die Resultate von J.P. Morgan, Citigroup und Wells Fargo Aufschluss über die Lage der Bank-Branche geben. Nächste Woche würden dann Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Bank of America folgen. Die Zahlen sollten aber gut ausfallen. Die US-Banken würden seit Monaten von einer Mischung aus geringen Steuern, dem Abbau der Bankenregulierung und steigenden Zinsen profitieren. Auch der Rückzug der Deutschen Bank aus einigen Handelsgeschäften helfe.In Europa im allgemeinen und bei der Deutschen Bank im besonderen sehe die Lage weiterhin schlechter aus. Hinzu komme, dass der Hedgefonds Capital Fund Management seine Leerverkaufsposition in Aktien der Deutschen Bank leicht aufgestockt habe. Der Druck von den Leerverkäufern sei in den letzten Monaten gewachsen.Das Wertpapier rutsche heute zeitweise auf 9,46 Euro ab, könnte jedoch auf überaus positive Zahlen von den US-Banken kurzfristig mit wieder höheren Kursen reagieren. Das Aufwärtspotenzial sollte indes begrenzt bleiben. Würden die Ergebnisse schlecht ausfallen, würden die Bullen für Deutsche Bank und auch Commerzbank nochmals verstärkt leiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: