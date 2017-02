NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

19,71 USD +0,31% (23.02.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Vorsichtig agieren - AktienanalyseDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat einen neuen Großaktionär, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das chinesische Finanzkonglomerat HNA habe sich 3,04 Prozent der Anteile an dem Geldhaus unter den Nagel gerissen. Und die Chinesen würden erwägen, noch mehr Geld in die Deutsche Bank zu stecken: "Wir schließen nicht aus, unsere Beteiligung in moderatem Umfang aufzustocken, werden aber auf jeden Fall unter zehn Prozent bleiben", habe ein HNA-Sprecher gesagt. Auch BlackRock habe nachgekauft - laut Analysten ein Zeichen dafür, dass Investoren Fortschritte bei Themen wie den Rechtsstreitigkeiten sehen würden. Dennoch: Die Kapitalerhöhung sei noch nicht vom Tisch. Anleger sollten daher weiterhin vorsichtig agieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:18,12 EUR -2,27% (24.02.2017, 12:53)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,157 EUR -2,48% (24.02.2017, 13:07)