Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,32 EUR -0,55% (08.01.2018, 12:46)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,55 USD -6,17% (05.01.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Das Nettoergebnis des Geldhauses werde in Q4/2017 durch die US-Steuerreform sowie ein schwaches Handels- und Finanzierungsgeschäft belastet. Nicht überraschend würden nicht zahlungswirksame Bewertungsanpassungen bei latenten Steueransprüchen in den USA zu einer Belastung von rund 1,5 Mrd. Euro führen.Demgegenüber erachte Rießelmann die ebenfalls veröffentlichten Q4-Eckdaten als enttäuschend. Demnach seien die Erträge aus dem Handels- und Finanzierungsgeschäft um 22% zurückgegangen (der Analyst habe einen leichten Anstieg erwartet). Des Weiteren rechne die Deutsche Bank mit höheren bereinigten Kosten, was nach Ansicht des Analysten auf höhere Bonuszahlungen für 2017 zurückführen sein sollte. Dies solle im Schlussquartal zum einem Vorsteuerverlust führen.Für das Gesamtjahr 2017 stelle der Konzern ein insgesamt positives Vorsteuerergebnis und einen geringen Nettoverlust in Aussicht. Entgegen der Analystenerwartung habe sich die schwache Geschäftsentwicklung der Vorquartale fortgesetzt. In 2018 müssten nach Meinung des Analysten dringend Fortschritte (insbesondere auf der Ertragsseite) erzielt werden, um nicht erneut eine Strategiedebatte auszulösen.