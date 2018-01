Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,318 Euro -0,08% (16.01.2018, 16:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist als Universalbank tätig und unterhält bedeutende Niederlassungen in London, New York City, Singapur und Sydney. Filialen des Unternehmens finden sich auch in Belgien, Indien, Italien, Polen, Portugal und Spanien. Die Deutsche Bank gilt es als größter Devisenhändler der Welt.



Ein weiterer Geschäftsschwerpunkt der Deutschen Bank ist das Investmentbanking mit der Emission von Aktien, Anleihen und Zertifikaten. Die 100%ige Tochtergesellschaft DWS Investments ist eine der führenden Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Im Privatkundengeschäft ist die Deutsche Bank nach der Übernahme der Postbank ebenfalls auf einer Spitzenposition auf dem deutschen Markt. (16.01.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Bei der angekündigten Einmalbelastung von EUR 1,5 Mrd. aus der veränderten Steuergesetzgebung in den USA handle es sich nur um buchhalterische Bewertungsverluste, die aber nicht zahlungswirksam seien. Von größerer Bedeutung sei der Rückgang der Unternehmensbesteuerung in den USA von 35% auf 21%. Daher erwarte die Bank für 2018, "dass die durchschnittliche effektive Steuerquote des Konzerns am unteren Ende der zuvor genannten Bandbreite von 30 bis 35 Prozent liegen wird". Trotz dieser grundsätzlich positiven Entwicklung für die Deutsche Bank würden die amerikanischen Konkurrenten einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil erhalten, weil sie eher eine effektive Steuerquote in der Bandbreite von 19% bis 25% aufweisen würden.Mit Blick auf die ersten Aussagen der Unternehmensführung zum Geschäft im vierten Quartal 2017 lasse sich keine Trendwende bei der schwachen Ertragsentwicklung der Bank feststellen. Vor dem Hintergrund der höheren bereinigten Kosten in Q4 stelle sich die Frage, ob trotzdem die geplanten Kosteneinsparungsziele vom Management bestätigt würden. Während der Analyst den Einfluss der US-Steuerreform als positiv für die zukünftigen Gewinne der Bank einschätze, sehe er unter Wettbewerbsaspekten eine Schwächung der Konkurrenzfähigkeit der Bank.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,344 Euro -0,04% (16.01.2018, 15:46)