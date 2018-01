Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei dem Banktitel wirke der Schock über das voraussichtlich dritte Verlustjahr in Folge auch am Montag noch nach. Investoren und Analysten würden nun den Druck auf das Management-Team um Vorstandschef John Cryan erhöhen. Am Freitagnachmittag habe das Geldhaus für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 erneute Verluste in Aussicht gestellt.Bereits vor der Gewinnwarnung sei diskutiert worden, ob John Cryan noch der richtige Mann an der Spitze des DAX-Konzerns sei. Zwar werde Cryan als Sanierer durchaus geschätzt, einige Großinvestoren würden jedoch bezweifeln, ob er das Institut wieder auf den Wachstumspfad führen könne.Nach deutlichen Verlusten am Freitagnachmittag zähle die Deutsche Bank-Aktie auch zu Beginn der neuen Woche zu den wenigen Verlierern im DAX.