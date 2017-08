XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,72 EUR +0,96% (16.08.2017, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,727 EUR +0,79% (16.08.2017, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,22 USD +0,53% (16.08.2017, 15:46)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Sprung über 200-Tage-Linie abwarten! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mittel- und langfristig positiv gestimmt.Die Deutsche Bank-Aktie habe sich sehr schlecht entwickelt. Nach den Zahlen am 27. Juli sei der Kurs der Deutsche Bank-Aktie nochmals eingebrochen, denn die Märkte seien mit den Zahlen nicht zufrieden gewesen. Vor allem die Erträge seien um 10% im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Nach Meinung des Börsenexperten liege das daran, dass die Deutsche Bank im letzten Jahr eine der größten Krisen gehabt habe. Da sei der Hypothekenskandal in den USA gelaufen und viele Kunden hätten ihre Gelder abgezogen. Dieses Geld komme nur langsam zurück. Zudem hätten viele Analysten die Deutsche Bank-Aktie zuletzt herabgestuft.Aktuell sei die Deutsche Bank-Aktie an der ehemaligen Unterstützung bei 14,70 Euro durchgebrochen und sie arbeite sich an dieser Linie, die jetzt als Widerstand diene, ab. Hier sei aber noch kein Ausbruch geglückt. Auch die 200-Tage-Linie auf Höhe von 16,20 Euro sei deutlich unterschritten worden.Die Aktienexperten von "Der Aktionär" sind für die Deutsche Bank-Aktie mittel- und langfristig positiv gestimmt. Mit einem Neuzukauf der Deutsche Bank-Aktie solle der Sprung über die 200-Tage-Linie bei 16,20 Euro abgewartet werden. Der Stopp bleibe bei 12,50 Euro.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: