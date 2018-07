Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,324 EUR -1,79% (25.07.2018, 13:18)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,28 USD +0,82% (24.07.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.07.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die endgültigen Q2-Zahlen hätten die Fragen beantwortet, die die Eckdaten vom 11.07 hinterlassen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche Bank sei mit der Restrukturierung im Soll. Die Erträge seien in Q2 unverändert stärker als die Kosten ausgefallen. Rießelmann habe seine EPS-Prognosen nach unten revidiert. Das niedrige Bewertungsniveau der Deutsche Bank-Aktie sei erst dann wieder ein Kaufargument, wenn nachhaltiges Erlöswachstum bei gleichzeitigen Kosteneinsparungen sichtbar sei.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 9 Euro bekräftigt. (Analyse vom 25.07.2018)