Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,304 EUR +0,96% (29.03.2018, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,274 EUR +0,50% (29.03.2018, 12:52)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,76 USD -0,07% (28.03.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.03.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Es gibt Querelen um Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Spitze, so die Experten von "FONDS professionell".Die Meldung habe ein wie eine Bombe geschlagen: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank suche im Rahmen des aktuellen Führungsstreits angeblich bereits einen Nachfolger für John Cryan, habe es vor zwei Tagen geheißen. Cryan selbst könnte unter Druck geraten sein, weil er die falschen Allianzen eingegangen sei, mutmaße Dan Davis von Frontline Analysts auf dem Karriereportal efinancialcareers.com: "Cryans Streit mit Aufsichtsratschef Paul Achleitner über die Beziehung zum größten Aktionär HNA sind allgemein bekannt", so Davis. "Ein Vorstandschef kann sich zwar mit Aufsichtsratschef oder Aktionären anlegen, aber nicht mit beiden zugleich."Woher die kolportierte Unzufriedenheit mit dem gebürtigen Briten herrühre, könne sich Davis zunächst nicht erklären. So habe Cryan dank der geglückten Kapitalerhöhung vor rund einem Jahr zunächst einmal die Kartoffeln aus dem Feuer geholt: "Dank dieser Kapitalerhöhung verfügt die Deutsche Bank über eine Eigenkapitalquote von 14 Prozent, obgleich die Regulierung lediglich 10,65 Prozent verlangt. Dies lässt dem Institut breiten Raum für organisches Wachstum", meine Davis.Vielleicht, so der Analyst, sei der Aufsichtsrat aber der Auffassung, dass mehr Eigenkapital und ein neues Gesicht erforderlich seien, um die Bank auf den ersehnten Wachstumskurs zurückzuführen. Und das, obgleich Cryan bei der "Nahtoderfahrung" der Deutschen Bank 2016 einen guten Job gemacht habe.Sollte der Deutsche Bank-Vorstandschef tatsächlich unter Beschuss sein, weil er die falsche Seite des Aufsichtsrats gewählt habe, dürfte es dem Konzern schwer fallen, einen guten Ersatz für ihn zu finden, prophezeie Davis: "Das größte Risiko für die Bank besteht derzeit darin, dass ein Kompromisskandidat wie der ehemalige Barclays-Chef Anthony Jenkins zum Zuge kommt." Davis sehe die Gefahr, dass ein solcher Kandidat eher destruktive Geschäftsentscheidungen treffen würde - nur um überhaupt etwas zu unternehmen.Der plausibelste Grund für einen möglichen Austausch an der Konzernspitze sei für Aktionäre besonders deprimierend: Manchmal, so Davis, werde ein Vorstandsvorsitzender nur wegen des "Sick Buildung Syndroms" ausgetauscht - "einer Managementkultur, die einer langfristigen Planung feindlich gegenübersteht. Die Deutsche Bank hat in den vergangenen zehn Jahren viele Führungskräfte verloren."Mittlerweile habe sich auch der Vielgescholtene selbst zu Wort gemeldet. "Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", habe Cryan am Mittwoch an die Mitarbeiter von Deutschlands größtem Geldhaus geschrieben. In seinem Memo habe der Top-Manager auch einen kleinen Seitenhieb auf Chefkontrolleur Achleitner parat: "Wir müssen uns weiter darauf konzentrieren, unsere mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Strategie umzusetzen. Hier gibt es keinen Dissens."