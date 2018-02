Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,02 EUR -5,72% (02.02.2018, 12:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,65 USD +1,69% (01.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2018/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Das Q4-Nettoergebnis habe aufgrund der US-Steuerreform und des schwachen Handels- und Finanzierungsgeschäfts die Erwartungen deutlich verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Deutsche Bank haeb 2017 unter einem sehr herausfordernden Umfeld gelitten. Zudem sei die Kostenbasis weiterhin zu hoch. Rießelmann habe seine EPS-Prognose für 2018 nach unten revidiert. Angesichts des sich seiner Meinung nach in 2018 verbessernden Marktumfelds und der geplanten internen Maßnahmen bleibe Rießelmann bei seiner Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 18 auf 17 Euro reduziert. (Analyse vom 02.02.2018)