NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,65 USD +1,69% (01.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe heute wie erwartet den dritten Jahresverlust in Folge gemeldet. Zwar falle das Minus mit 0,5 Mrd. Euro deutlich geringer als in den Vorjahren aus und liege im Rahmen der Analystenschätzungen. Obwohl der deutsche Branchnprimus seine Aktionäre bereits Anfang Januar über die drohenden Verluste in Kenntnis gesetzt habe, verliere die Deutsche Bank-Aktie am Freitag erneut deutlich und sei der klare Verlierer im DAX. Da zwischenzeitlich der Stoppkurs von 14,50 Euro deutlich unterschritten worden sei, sollten Anleger jetzt die Notbremse ziehen und die Position verkaufen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,198 EUR -3,90% (02.02.2018, 15:52)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,00 EUR -5,86% (02.02.2018, 16:07)