XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,31 EUR -1,38% (25.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,356 EUR -1,48% (25.07.2018, 22:25)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,18 USD -0,81% (25.07.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ingo Frommen von der LBBW:Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner bisherigen Einschätzung für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) fest.Nach einem enttäuschenden Jahresauftakt und vielen negativen Meldungen sei es dem neuen CEO Sewing gelungen, die Kapitalmarktteilnehmer positiv zu überraschen (Ad-hoc-Meldung vom 16. Juli). Der heute vorgelegte Bericht habe den in Summe ordentlichen Geschäftsverlauf bestätigt. Zwar habe der Anleihehandel (Erträge minus 17%) gelitten und auch bei der DWS sei es nach Erachten der Analysten nicht ganz rund gelaufen (z.B. Nettomittelabflüsse), aber insgesamt seien die Erträge doch relativ stabil geblieben. Befürchtet worden sei, dass aufgrund der Restrukturierung die Erträge schneller ausbleiben würden als Kostensenkungen dies kompensieren könnten. Unterstützend hätten im Zahlenwerk die niedrige Kreditrisikovorsorge und Sondereffekte gewirkt. Aber auch die nach Erachten der Analysten niedrigen Restrukturierungsaufwendungen und gar (geringe) Auflösungen bei Rückstellungen für Rechtsrisiken hätten geholfen, den Verwaltungsaufwand kräftig zu senken. Unterm Strich habe die Deutsche Bank einen Nettogewinn in Höhe von 401 Mio. EUR erzielt, immerhin ein Return on Equity in Höhe von 2,3%.Die harte Kernkapitalquote sei merklich auf 13,7% gestiegen und auch die Leverage Ratio habe, auch aufgrund gesenkter Risikoaktiva in der Investmentbank, auf 4% verbessert werden können.Der unter CEO Sewing verschärfte Restrukturierungskurs scheine kraftvoll zu verlaufen. Sowohl die Mitarbeiteranzahl als auch die Risikoaktiva würden deutlich sinken. Dabei habe CFO von Moltke sogar in Aussicht gestellt, dass die Aufwendungen hinter den Erwartungen zurückbleiben würden. So überrasche es nicht, dass die Ziele bekräftigt worden seien und für das Geschäftsjahr 2019 ein RoTE größer 4% in Aussicht gestellt worden sei. Dies würde einem Gewinn von mehr als 2 Mrd. EUR entsprechen.Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "halten"-Empfehlung sowie das Kursziel von 11 Euro für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: