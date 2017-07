Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.06.2017/ac/a/d)



Münster (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe die zwischenzeitlichen Kursgewinne abgegeben, das Papier notiere wieder in der Nähe der Jahrestiefstände. Damit hinke der Wert in 2017 weit hinter dem DAX zurück. Sei der Wert damit ein Schnäppchen?Die Deutsche Bank sei überraschend mit einem deutlichen Quartalsgewinn in das Jahr gestartet. Und habe den latenten Gefahrenherd einer geringen Eigenkapitalausstattung mit einer großen Kapitalerhöhung spürbar entschärfen können.In der zweiten Aprilhälfte habe das der Aktie noch einmal zu einem Höhenflug verholfen, der bis in die erste Maihälfte hineingereicht habe. Doch dann sei die scharfe Wende nach unten gekommen, sodass der Wert nun wieder unter dem Stand vom Jahresanfang notiere.Mehrere Faktoren hätten dazu beigetragen, dass die Anleger die Deutsche Bank wieder skeptischer sehen würden. Nach ersten Rückmeldungen von großen Konkurrenten zeichne sich in der Branche im zweiten Quartal ein schwächeres Handelsergebnis ab. Außerdem seien die Hoffnungen verflogen, dass die langfristigen Zinsen deutlich steigen und damit ein attraktiveres Geschäftsumfeld schaffen würden. In den USA seien die Marktzinsen zuletzt im Trend trotz der Leitzinsanhebungen der FED rückläufig gewesen und würden nur noch knapp über 2 Prozent tendieren, in Deutschland pendle die Umlaufrendite um die Nulllinie. Ein Schub für die Banken sei aus dieser Richtung nicht absehbar.Dem stehe gegenüber, dass die Deutsche Bank beim Umbau deutliche Fortschritte mache. So könnte beispielsweise die Vermögensverwaltung schon Anfang 2018 an die Börse gebracht werden, das würde voraussichtlich stille Reserven offenlegen.Im laufenden Jahr werde das noch nicht viel helfen, und das sei der springende Punkt. Die nächsten Quartalsergebnisse würden ein Unsicherheitsfaktor bleiben. Aktuell könne zunächst einmal abgewartet werden, ob die Unterstützung knapp unter 15 Euro, resultierend aus dem Apriltief, halte. Dann könnte sich der Wert in der zuletzt ausgebildeten Tradingrange wieder nach oben orientieren.Wer bei der Aktie der Deutschen Bank antizyklisch einsteigt, sollte aber starke Nerven mitbringen, da zumindest die Zahlen für das zweite Quartal nochmal eine Belastungsprobe werden könnten, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2017)