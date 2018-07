XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,33 EUR -1,19% (25.07.2018, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,318 EUR -1,85% (25.07.2018, 15:12)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,28 USD +0,82% (24.07.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 11,50 auf 11 Euro.Der Frankfurter Finanzkonzern stecke weiterhin mitten im Umbaumodus, während die Mehrzahl der Konkurrenten dank der bereits zurückgewonnenen Ertragsstärke in den Ausbau ihres Geschäftsmodells investieren könne, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der nach wie vor schwachen Eigenkapitalrendite (ROTE) von 1,8% im ersten Halbjahr halte Seufert das niedrige Kursniveau für angemessen.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 11,50 auf 11 Euro bekräftigt. (Analyse vom 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: