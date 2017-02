NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der deutsche Branchenprimus habe heute einen Miliardenverlust gemeldet, der deutlich höher als erwartet ausgefallen sei. Die roten Zahlen seien aber immerhin nicht so schlecht wie im Vorjahr. Bei der Deutschen Bank fehle es nach wie vor an nachhaltigen Treibern. Nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Monaten sei nun eine Korrektur ohnehin überfällig. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Deutsche Bank-Aktie ein klarer Verkauf, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.02.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,275 EUR -4,72% (02.02.2017, 12:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,272 EUR -3,93% (02.02.2017, 12:58)