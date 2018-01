Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,35 Euro -0,36% (08.01.2018, 18:03)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008 / WKN 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist der größte Bankenkonzern in Deutschland und zählt weltweit zu den führenden Finanzdienstleistern. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist als Universalbank tätig und unterhält bedeutende Niederlassungen in London, New York City, Singapur und Sydney. Filialen des Unternehmens finden sich auch in Belgien, Indien, Italien, Polen, Portugal und Spanien. Die Deutsche Bank gilt es als größter Devisenhändler der Welt.



Ein weiterer Geschäftsschwerpunkt der Deutschen Bank ist das Investmentbanking mit der Emission von Aktien, Anleihen und Zertifikaten. Die 100%ige Tochtergesellschaft DWS Investments ist eine der führenden Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland. Im Privatkundengeschäft ist die Deutsche Bank nach der Übernahme der Postbank ebenfalls auf einer Spitzenposition auf dem deutschen Markt.

London (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse des Analysten Alevizos Alevizakos von HSBC:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Alevizos Alevizakos, Analyst bei der HSBC, die Aktien der Deutsche Bank AG ( ISIN DE0005140008 WKN 514000 , Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nur noch zu halten.Die Analysten von HSBC sind der Auffassung, dass das negative Trading-Momentum in Q4/17 wahrscheinlich andere kurzfristig positive Katalysatoren wie eine niedrigere Steuerlast durch die Reform in den USA, den Börsengang der Vermögensverwaltung und die Retail-Banking-Integration aufheben werde.Der Umschwung im Investment Banking dürfte sich weiter verzögern, so die Einschätzung des Analysten Alevizos Alevizakos.Die Aktienanalysten von HSBC stufen in ihrer Deutsche Bank-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück und kürzen das Kursziel von 18,00 auf 16,00 EUR.XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,34 Euro -0,97% (08.01.2018, 17:35)