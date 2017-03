NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,63 +3,04% (09.03.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Kapitalerhöhung laufe bis Anfang April. In dieser Zeit dürfte die Aktie sich nicht viel bewegen. Im Anschluss werde man kritisch beobachten, wie sich das Geschäft der Deutschen Bank entwickle. Heibel könne nicht sagen, ob eine Besserung noch in diesem Jahr oder erst im nächsten Jahr eintreten werde. Doch der Boden sei durchschritten und eine Normalisierung im Bankgeschäft werde dem Kurs Beine machen. Man werde nur Geduld brauchen. Wer also zwei bis drei Jahre aussitzen könne, für den sei die Deutsche Bank-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau unter 18 Euro eine gute Anlage, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 10 vom 10.03.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:18,26 EUR +2,13% (09.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,362 EUR +2,41% (09.03.2017, 22:25)