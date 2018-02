Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.02.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Gegenbewegung möglich - ChartanalyseAm Mittwoch ist das Wertpapier der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nach einem negativen Analystenkommentar wieder unter die Marke von rund 13,00 Euro abgerutscht und tendiert zur Stunde knapp darunter, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch so desolat schaue die Lage aus technischer Sicht überhaupt nicht aus, wie sie derzeit im Netz herumgeistert.Papiere der Deutschen Bank hätten sich im Zeitraum zwischen September 2016 von 8,83 Euro auf ein vorläufiges Verlaufshoch von 17,82 Euro bis Anfang 2017 hocharbeiten können. Anschließend sei die Aktie in eine breite Konsolidierungsphase übergegangen, die sich zwischen dem Jahreshoch aus 2017 und dem 61,8% Fibonacci-Retracement abspiele. Die jüngsten Marktturbulenzen hätten die Aktie zwar gehörig unter Druck gebracht und hätten für einen Rückfall unter die Vortiefs von 13,11 Euro gesorgt. Doch zeitgleich habe das Wertpapier auf die untere Begrenzungslinie des kurzfristigen Abwärtstrendkanals aufgesetzt und könnte von diesem Niveau aus bald wieder zulegen.Spätestens am markanten 61,8% Fibonacci-Retracement sowie der Marke von grob 12,35 Euro dürften wieder Käufer ins Handelsgeschehen eingreifen und für eine Gegenbewegung sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 07.02.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,762 EUR -3,08% (07.02.2018, 15:19)