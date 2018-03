Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,28 EUR +0,58% (29.03.2018, 10:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,76 USD -0,07% (28.03.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse der UBS:Die Analysten der UBS nehmen in der aktuellen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader" die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 befinde sich die Deutsche Bank in einem übergeordneten Abwärtstrend und habe vor Kurzem, trotz vieler Erholungsversuche, sogar unter den Tiefstständen aus dem Jahre 2008 notiert. Dabei habe die Aktie noch im April 2015 nach einer dynamischen Rally ein Zwischenhoch von 33,42 Euro erreicht. Von dort sei es abwärts bis zur Unterstützung bei 26,50 Euro gegangen. Danach sei die Aktie Anfang Juli 2015 eine fulminante Rally gestartert, die Anfang August 2015 im Rahmen der globalen Schwäche an den Aktienmärkten ein jähes Ende gefunden habe. Daraufhin habe die Deutsche Bank den Rückwärtsgang eingelegt, wobei Ende September 2016 bei 8,83 Euro das derzeit gültige Allzeittief erreicht worden sei. Noch am gleichen Tag habe die Aktie dann aber zu einer Rally angesetzt, die im Bereich der 17,50-Euro-Marke auf erheblichen Widerstand gestoßen sei. Seit Mitte Mai 2017 habe sich ein klarer Abwärtstrend entwickelt, der Anfang September im Bereich von 13,00 Euro zum Stehen gekommen sei. Die anschließende Aufwärtsbewegung habe Mitte Dezember bei 17,10 Euro ihr vorläufiges Ende gefunden. Seitdem sei die Aktie wieder deutlich gefallen. Mit dem gestrigen Schlusskurs von 11,20 Euro drohe jetzt sogar ein Abrutschen in den einstelligen Kursbereich. Kurzfristig eröffne sich somit weiteres Abwärtspotenzial.Die Long-Szenarien: Beginne die Deutsche Bank leicht im Plus, wäre aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücklauf auf den gestrigen Schlusskurs bei 11,20 Euro, bei einem Bruch der 11,50-Euro-Marke oder aber nach der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung denkbar, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde allerdings im Minus eröffnet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse entweder durch die gerade beschriebene Korrekturvariante, bei einem Abprall von der Unterstützung bei 10,90 Euro oder aber bei einem Bruch der Schlusskurslinie einsteigen. Der Zielbereich könnte 0,50 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs gesucht werden.Die Short-Szenarien: Eröffne die Aktie leicht im Minus, indiziere die Charttechnik eine Positionierung leicht unterhalb des Schlusskursniveaus, nach dem Bruch der 10,90-Euro-Linie oder aber nach der ersten Korrektur einer Abwärtsbewegung, und zwar nach dem Bruch des letzten Tiefs. Werde hingegen im Plus gestartet, könnten sich Trader durch die eben geschilderte Korrekturvariante, bei einem Abprall vom 11,50-Euro-Widerstand oder aber nach dem Bruch der Schlusskursmarke platzieren. Das Kursziel läge rund 0,50 Euro unterhalb des jeweiligen Tageshochs. Abgesichert werden sollten alle Trades durch einen Stopp in Höhe von mindestens 0,20 Euro, bei Long-Trades unter- und bei Short-Trades oberhalb des Einstiegs. (Analyse vom 29.03.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,276 EUR +0,71% (29.03.2018, 10:06)