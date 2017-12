NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.12.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der chinesische Mischkonzern HNA wolle langfristig Großaktionär des deutschen Branchenprimus bleiben. Das habe der Statthalter der Chinesen im Aufsichtsrat in einem Interview bestätigt und dabei auch der Führungsmannschaft um Vorstandschef John Cryan vorerst den Rücken gestärkt.Die Deutsche Bank-Aktie komme nach den Feiertagen kaum von der Stelle und notiere im ruhigen Handel moderat im Minus. "Der Aktionär" traue dem Titel im neuen Jahr jedoch deutliches Aufholpotenzial zu und empfehle ihn auch weiterhin mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2017)