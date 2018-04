XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Chefwechsel sorgt für etwas Beruhigung - AktienanalyseDer Chefwechsel bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist amtlich: Der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts, John Cryan, hat sein Amt nach nur knapp drei Jahren mit sofortiger Wirkung abgegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Sein Nachfolger sei der bisherige Vize-Chef Christian Sewing. Aufsichtsratschef Paul Achleitner - im Konzern selbst höchst umstritten -habe gesagt, der Aufsichtsrat sei nach einer umfassenden Analyse zum Schluss gekommen, "dass es nun eine neue Umsetzungskraft in der Führung unserer Bank braucht."Börsianer hätten sich wenig begeistert gezeigt. Nach einem kleinen Kurssprung sei die Anfangseuphorie gewichen. Kein Wunder: Auf den neuen Mann an der Spitze würden zahlreiche Herausforderungen warten. Das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft sei renditeschwach. Auf der anderen Seite würden auch Einschnitte im Investmentbanking nicht zwangsläufig zu einer höheren Konzernprofitabilität führen. Eine klare Strategie sei Sewing den Börsianern aber noch schuldig.Die Deutsche Bank-Aktie sei kürzlich im Zuge der allgemeinen Börsenturbulenzen, aber auch wegen der Querelen um den Chefposten und Anzeichen eines schwachen Kapitalmarktgeschäfts im ersten Quartal in Richtung ihres Rekordtiefs aus dem Herbst 2016 gefallen. Damals hätten sie weniger als neun Euro gekostet. Zum Vergleich: 2007 - vor dem Ausbruch der Weltfinanzkrise - hätten die Papiere noch bei mehr als 100 Euro notiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: