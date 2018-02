Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,02 EUR -5,72% (02.02.2018, 12:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,65 USD +1,69% (01.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 15,50 auf 15 Euro.Der deutsche Branchenprimus habe die Markterwartungen mit den Zahlen für 2017 sowohl bei den Erträgen, den Kosten und beim Gewinn enttäuscht und habe zudem auf eine Aussage zur Dividende verzichtet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine Vielzahl von Sondereffekten resultierend aus dem laufenden Umbau sorge aber noch immer für eine geringe Ergebnistransparenz. Das Management hoffe für 2018 auf eine verstärkte Volatilität an den Märkten und ein steigendes Zinsumfeld, was die Handelsgeschäfte und den Zinsertrag steigern sollte. Man sehe sich auf einem guten Weg, den Zusammenschluss der Postbank und des Privatkundengeschäfts sowie den Börsengang der DWS im ersten Halbjahr über die Bühne zu bringen. Angesichts der bisherigen Restrukturierungsbemühungen, die auch vom Gegenwind durch die Märkte und durch die Regulierung geprägt gewesen seien, rechne Seufert kurzfristig nicht mit einer Verringerung des deutlichen Abschlags auf den Buchwert der Deutschen Bank.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 15,50 auf 15 Euro reduziert. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,012 EUR -5,16% (02.02.2018, 12:41)