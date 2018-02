NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2018/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie der Deutschen Bank zuletzt zwei massive Nackenschläge verkraften müssen. Per Abwärtsgap (15,47 EUR zu 15,33 EUR) habe der Banktitel die flach verlaufende 200-Tage-Linie (akt. bei 15,39 EUR) preisgeben müssen. In der Folge sei es zudem zum Bruch des im September 2009 etablierten Erholungstrends (akt. bei 15,12 EUR) gekommen. Unter dem Strich sei die Gefahr einer temporären Toppbildung absolut gegeben worden, zumal die Kursentwicklung des letzten halben Jahres zugleich als Bärenflagge interpretiert werden müsse. Die in der jüngsten Schwächephase anziehenden Umsätze sowie die frischen Ausstiegssignale seitens des MACD auf Tages- wie auch auf Wochenbasis würden dieses Risiko unterstreichen. Eine ehemalige Trendlinie (akt. bei 14,22 EUR) definiere in diesem Umfeld eine erste Unterstützung. Charttechnisch bedeutsam sei allerdings erst der Haltebereich aus der 50%-Korrektur des gesamten Erholungsimpulses von September 2016 bis Mai 2017 (13,33 EUR) und dem Jahrestief 2017 (13,11 EUR). Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste das Papier indes zumindest die o. g. Glättungslinie zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:13,968 EUR -5,46% (02.02.2018, 09:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:13,842 EUR -6,92% (02.02.2018, 09:58)