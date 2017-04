Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: 200-Tage-Linie nun entscheidend! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse eher positiv gestimmt.Gestern habe Goldman Sachs enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Die Zahlen der US-Banken würden als Test auch für die deutschen Banken gelten, deswegen habe sich die Deutsche Bank nicht entziehen können. Zum anderen beginne am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Obwohl Marine Le Pen laut den meisten Experten geringe Chancen auf Gewinn habe, herrsche doch eine große Unsicherheit im Markt.Was den Chart betreffe, werde es wichtig sein, dass die 200-Tage-Linie bei der Deutsche Bank-Aktie halte. Positiv könnte sich dem Aktienprofi zufolge auswirken, dass wahrscheinlich schon im Herbst das Teil-IPO der Deutsche Asset Management - der Vermögensverwaltungstochter - kommen könnte. Wenn sich das konkretisiere, sollte das dem Kurs der Deutsche Bank-Aktie helfen.Anleger sollten erst mal abwarten, was mit der 200-Tage-Linie passiert - wenn sie in den nächsten Tagen nicht unterschritten wird, kann man bei der Deutsche Bank-Aktie durchaus weiter zugreifen, so Fabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,225 EUR +2,18% (19.04.2017, 13:37)