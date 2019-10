XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe zuletzt eine kleine Rally hingelegt und die 200-Tage-Linie geknackt. Ob es sich um eine Trendwende handle, oder doch ein Strohfeuer, würden nicht zuletzt die Zahlen zum dritten Quartal zeigen. Sie sollten am kommenden Mittwoch veröffentlicht werden.Viele Prognosen zu den Zahlen gebe es aktuell nicht. Zu groß scheine für viele Analysten die Unsicherheit, die mit dem Konzernumbau einhergehe. Goldman Sachs rechne für das dritte Quartal mit einem Verlust von 882 Millionen Euro. Im zweiten Quartal habe der Verlust bedingt durch Abschreibungen bei der Restrukturierung bei 3,20 Milliarden Euro gelegen.Analyst Eoin Mullany von der Berenberg Bank schreibe in einer aktuellen Studie: "Wir sehen signifikante Abwärtsrisiken und wenig Spielraum auf der Kapitalseite". Das Kursziel liege bei 5,50 Euro und die Empfehlung laute "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege mit 6,51 Euro ebenfalls deutlich unter dem aktuellen Kurs. Die Mehrheit der Experten rate mittlerweile, sich von den Papieren zu trennen.Anleger, die noch investiert sind, sollten die Erholung der letzten Wochen nutzen und aussteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: