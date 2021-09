Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell freundlicher bei 30.481 Punkten (+0,52%).



Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) habe in Q2 des lfd. GJ Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Erlöse hätten sich um rund 10% auf 1,84 (Vorjahr: 1,68) Mrd. EUR verbessert, das operative Ergebnis habe um 25% auf 85 (68) Mio. EUR zugelegt, habe es geheißen. Der Anstieg sei maßgeblich durch das Segment Zucker getragen worden, habe der Konzern mitgeteilt. Für das Geschäftsjahr 2021/22 erwarte das Unternehmen unverändert einen Umsatz von 7,0 bis 7,2 (6,7) Mrd. EUR. Dabei solle sich das operative Ergebnis deutlich verbessern. Hier rechne der Zuckerriese mit 300 - 400 (236) Mio. EUR.



thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) treibe den Konzernumbau weiter voran und verkaufe die italienische Edelstahltochter AST an den Konkurrenten Arvedi. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Transaktion solle im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden, habe es geheißen.



Hohe Preise für Polysilizium sowie die sehr starke Nachfrage in den Chemiebereichen würden Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) für das Geschäftsjahr zuversichtlicher werden lassen. Gleichzeitig würden jedoch höhere Rohstoffpreise und negative Währungseffekte belasten, habe es geheißen. Die Firma rechne nun mit einem Umsatz von rund 6 (bisher: 5,5) Mrd. EUR und einem operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 1,2 und 1,4 (bisher: 0,9 bis 1,1) Mrd. EUR.



Die robusten US-Wirtschaftsdaten hätten dem USD Auftrieb verliehen und andere Währungen, so auch den Euro, nach unten gedrückt. Damit bleibe die Gemeinschaftswährung kurzfristig in einer Abwärtsbewegung.



Nach den deutlichen Aufschlägen der vergangenen Tage hätten die Ölpreise auf dem erhöhten Niveau konsolidiert. Gold leide zunehmend unter der starken US-Währung. (17.09.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Aktienindices verzeichneten am Donnerstag leichte Gewinne, so die Analysten der Nord LB.Allerdings hätten die Tageshöchststände nicht gehalten werden können, was an einer schwächeren Eröffnung der Wall Street gelegen habe. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,23%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,31% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,22% gestiegen.Die US-Börsen seien in engen Grenzen uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Auch die überraschend starken Einzelhandelsdaten hätten die Anleger nicht aus der Reserve locken können. Zu groß sei die Sorge, dass dadurch der Handlungsdruck auf die FED, die Zügel zu straffen, immer größer werde.