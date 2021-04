Dividenden-König bleibe die Allianz (ISIN DE0008404005/ WKN 840400) mit einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Summe von rund vier Milliarden Euro. Auf Platz zwei folge mit gleichbleibenden gut drei Milliarden Euro BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11). Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) lande mit knapp unter drei Milliarden auf Rang drei. Am stärksten habe Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) die Ausschüttung angehoben: plus 50 Prozent.



Betrachte man die Dividendenrendite, so führe E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) die Liste im DAX mit 5,3 Prozent an, gefolgt von BASF mit 4,8 Prozent und der Allianz mit 4,5 Prozent.



Alle fünf genannten Werte habe "Der Aktionär" im vergangenen Jahr zum Kauf empfohlen. Anleger könnten sich bei allen über schöne Gewinne freuen. Besonders stark hätten sich Daimler (plus 173 Prozent) und Siemens (plus 107 Prozent) entwickelt. "Der Aktionär" bleibt hier zuversichtlich und empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel.



Mit Material von dpa-AFX



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Allianz und Daimler. (09.04.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Anteilseigner deutscher Aktiengesellschaften können nach dem Einbruch im Corona-Krisenjahr 2020 in der Summe auf leicht gestiegene Dividenden hoffen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die 160 Firmen der Börsenindices DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) und SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) würden einer Studie zufolge insgesamt gut 44,7 Milliarden Euro an ihre Aktionäre überweisen wollen. Das seien 4,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des isf Institutes for Strategic Finance an der FOM Hochschule hervorgehe. Vom früheren Dividenden-Boom seien Anteilseigner damit aber ein gutes Stück entfernt: 2019 seien es 57,1 Milliarden Euro gewesen.Die Beteiligung der Aktionäre am Gewinn werde von der Hauptversammlung beschlossen und jeweils für das abgelaufene Geschäftsjahr gezahlt. In diesem Jahr würden Anteilseigner also die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 erhalten. Das sei teilweise besser ausgefallen als befürchtet. Nach Ausbruch der Pandemie in Europa im vergangenen Frühjahr hätten viele Konzerne ihre Ausschüttung für 2019 zusammengestrichen, um Puffer für die Krise zu bilden. Zudem hätten die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Finanzaufsicht Bafin Geldhäuser aufgefordert, zunächst auf Dividenden zu verzichten.