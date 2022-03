München (www.aktiencheck.de) - Nach den Notenbanktreffen diese Woche stehen kommende Woche eine Serie wichtiger Stimmungsdaten für den laufenden Monat im Fokus der Finanzmärkte, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.Der Reigen der Stimmungsdaten starte kommende Woche am Mittwoch mit dem Verbrauchervertrauen in der Eurozone (am Freitag für Großbritannien). Auf Unternehmensseite würden am Donnerstag die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Europa (auch für Deutschland), für die USA und für Japan veröffentlicht, bevor am Freitag das ifo-Geschäftsklima für März folge.Weitere wichtige Konjunkturdaten nächste Woche seien die deutschen Produzentenpreise am Montag, britische Inflationsdaten am Mittwoch, US-Auftragseingangszahlen für langlebige Wirtschaftsgüter am Donnerstag sowie die britischen Februar-Einzelhandelsumsätze am Freitag. (18.03.2022/ac/a/m)