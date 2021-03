Laut aktuellem Influenza-Wochenbericht des RKI ist die Aktivität anderer Atemwegserkrankungen, die normalerweise mit einem Anstieg der Sterbefallzahlen am Jahresanfang zusammenhängt, in dieser Wintersaison auf einem vorher nie erreichten, niedrigen Niveau. Insbesondere in den Jahren 2017 und 2018 waren die Sterbefallzahlen durch starke Grippewellen in den ersten Monaten des Jahres deutlich erhöht. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch im Durchschnitt der gesamten Sterbefallzahlen für die Vorjahre wider. Sie erklären, warum im Laufe des Februars die gesamten Sterbefallzahlen trotz der neu auftretenden COVID-19-Todesfälle unter den Durchschnitt der Vorjahre gefallen sind.



Auf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der 8. Kalenderwoche (22. bis 28. Februar 2021) abbilden. In dieser letzten Februarwoche lagen die Sterbefallzahlen in allen Bundesländern im Bereich des Durchschnitts der Vorjahre oder darunter. Auf den ganzen Monat Februar bezogen lagen die Sterbefallzahlen in allen ostdeutschen Flächenländern über diesem Durchschnitt - in Thüringen um 9% oder 226 Fälle, in Sachsen-Anhalt 8 % oder 239 Fälle, in Mecklenburg-Vorpommern 6% oder 109 Fälle, in Sachsen 4 % oder 180 Fälle und in Brandenburg um 3% oder 95 Fälle. In allen westdeutschen Bundesländern mit Ausnahme des Saarlandes (+3% oder 38 Fälle) und in Berlin lagen die Sterbefallzahlen im Februar 2021 hingegen unter dem Durchschnitt der vier Vorjahre.



Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet Befunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichend ein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse bis zur dritten Märzwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können. Für die 11. Kalenderwoche wird bei EuroMOMO derzeit eine niedrige Übersterblichkeit ("low excess") für Israel gemeldet. In allen anderen Ländern, für die dort erste Ergebnisse vorliegen, ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen derzeit unauffällig.



Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind in der dritten Märzwoche (15. bis 21. März 2021) in Deutschland 18 807 Menschen gestorben, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese Zahl liegt 9% oder 1 879 Fälle unter dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche. Dies geht aus einer Sonderauswertung der vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die ersten Sterbefallzahlen für Deutschland bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht werden.