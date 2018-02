Tradegate-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

26,915 EUR +2,34% (12.02.2018, 13:48)



ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.



Dermapharm verfügt über rund 900 Arzneimittelzulassungen für mehr als 200 pharmazeutische Wirkstoffe, die sich in einem breiten Produktsortiment widerspiegeln. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm hier 2016 zu den vier umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschlands. (12.02.2018/ac/a/nw)







Grünwald (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) waren zuletzt auffällige Insiderverkäufe zu beobachten.Am 08.02.2018 hat die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft (steht in enger Beziehung zum Aufsichtsratsmitglied Wilhelm Beier) ein Paket von rund 7.860.000 Aktien zum Kurs von 28,00 EUR verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 220.080.000,00 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat sie ferner eine Übertragung von 1.755.000 Aktien im Rahmen einer Wertpapierleihe als Verleiher beantragt.Wie auf der Internetseite des Unternehmens zu lesen ist, hat Dermapharm mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren die Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Von 2014 bis 2016 stieg der Umsatz durchschnittlich um 6,6% p.a. auf 444,5 Mio. EUR. 2016 erwirtschaftete Dermapharm ein EBITDA von 102,7 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 23,1% und einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum seit 2014 von 19,1% entspricht.Die Dermapharm Holding SE hat am 9. Februar die IPO-Saison 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse eröffnet. Das Wertpapier startete mit 28,00 Euro (Höhe des Ausgabepreises) in den Handel. Dann geriet der Aktienkurs unter Druck. Den ersten Handelstag beendete die Aktie bei 26,00 Euro (7,1% niedriger). Dermapharm hat bei dem Börsengang 377 Mio. Euro eingesammelt.XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:26,86 EUR +3,31% (12.02.2018, 13:43)