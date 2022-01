Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Tradegate-Aktienkurs Derichebourg-Aktie:

11,78 EUR +1,03% (19.01.2022, 22:26)



Euronext Paris-Aktienkurs Derichebourg-Aktie:

11,75 EUR +0,34% (19.01.2022, 17:38)



ISIN Derichebourg-Aktie:

FR0000053381



WKN Derichebourg-Aktie:

893619



Ticker-Symbol Derichebourg-Aktie:

PNU



Euronext Paris-Symbol Derichebourg-Aktie:

DBG



Kurzprofil Derichebourg S.A.:



Derichebourg (ISIN: FR0000053381, WKN: 893619, Ticker-Symbol: PNU, Euronext Paris-Symbol: DBG), im Jahr 1989 gegründet, ist ein Unternehmen mit Sitz in Paris, Frankreich, das primär im Bereich Bergbau und mineralische Produkte tätig ist. (19.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Derichebourg-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Derichebourg S.A. (ISIN: FR0000053381, WKN: 893619, Ticker-Symbol: PNU, Euronext Paris-Symbol: DBG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn es um die Anlagethemen Recycling- oder Abfallentsorgung gehe, würden in erster Linie Namen wie Veolia Waste Management oder Befesa fallen. Doch der Kurszettel habe weitere hochinteressante Unternehmen aus diesem Bereich zu bieten, die attraktive Renditen abwerfen würden. Dazu gehöre zweifelsohne Derichebourg.Der in Deutschland agierende Recycling-Spezialist fokussiere sich auf die Aufbereitung des Wertstoffes Metall. Laut Unternehmensangaben würden zur Produktpalette unter anderem Kupfergranulat, Stahl- und Shredder-Schrott, aber auch Aluminium-, Stanz- oder Kupferabfälle zählen. Darüber hinaus biete Derichebourg umfassende Dienstleistungen wie maßgeschneiderte Umarbeitungs- und Entsorgungskonzepte.Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 sei der Recycling-Spezialist kräftig gewachsen. Der Umsatz sei um knackige 46,8 Prozent auf 3,62 Milliarden Euro gestiegen. Beim operativen Gewinn sei der Wert sogar um 368 Prozent auf knapp 263 Millionen Euro nach oben geschnellt.Ein krisensicheres Geschäftsmodell treffe auf eine moderate Bewertung samt lukrativer Ausschüttungen: Die Aktie von Derichebourg hätten nach Ansicht des "Aktionär" zu wenige Anleger auf der Rechnung.Charttechnisch ist der Wert allerdings reif für eine kurze Verschnaufpause - Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Derichebourg-Aktie. (Analyse vom 19.01.2022)