Delta Air Lines Inc. (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) ist eine der größten Fluggesellschaften im Personen- und Frachtverkehr in den USA und auf der ganzen Welt. Zudem gilt Delta Air Lines Inc. als eine der führenden Transatlantikfluggesellschaften. (14.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delta Air Lines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Delta Air Lines habe gestern Zahlen veröffentlicht. Der Verlust habe 3,30 USD betragen, während 3 USD erwartet worden seien. Heute komme United Airlines, also auch bei der Delta Air Lines-Aktie werde es natürlich schwer, die 200-Tage-Linie zu durchbrechen. Der Aktienprofi ist hier zumindest erst mal skeptisch, denn mit der neuen Corona-Welle wird es schwer für die Delta Air Lines-Aktie, sich zu erholen, auch wenn es wieder besser läuft, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Delta Air Lines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Delta Air Lines-Aktie:26,93 EUR -0,43% (14.10.2020, 14:23)