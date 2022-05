Wien (www.aktiencheck.de) - Der Computerhersteller Dell (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) schoss am Freitag um 12,9% nach oben, da das Unternehmen sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite die Erwartungen übertreffen konnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Gap Inc. (ISIN: US3647601083, WKN: 863533, Ticker-Symbol: GAP, NYSE-Symbol: GPS) (-6,6%) und American Eagle Outfitters (ISIN: US02553E1064, WKN: 897113, Ticker-Symbol: AFG, NYSE Ticker-Symbol: AEO) (-4,3%) hätten beide ihren Jahresausblick gekappt und bestätigt, dass im aktuellen Umfeld die gestiegenen Energiepreise und Frachtkosten vor allem den Einzelhändlern zusetzen würden. (30.05.2022/ac/a/m)



