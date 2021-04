(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Dell Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

84,22 EUR +8,78% (15.04.2021, 17:51)



NYSE-Aktienkurs Dell Technologies-Aktie:

100,51 USD +8,43% (15.04.2021, 18:20)



ISIN Dell Technologies-Aktie:

US24703L2025



WKN Dell Technologies-Aktie:

A2N6WP



Ticker-Symbol Dell Technologies-Aktie:

APC



NYSE-Symbol Dell Technologies-Aktie:

DELL



Kurzprofil Dell Technologies Inc.:



Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) ist eine einzigartige Unternehmensfamilie, die Unternehmen die notwendige Infrastruktur bietet, um ihre digitale Zukunft aufzubauen, die IT zu transformieren und ihre wichtigsten Asset-Informationen zu schützen. Das Unternehmen bedient Kunden aller Größen in 180 Ländern - von 99 Prozent der Fortune 500-Kunden bis hin zu einzelnen Verbrauchern.



Dell Technologies basiert auf den kombinierten Funktionen von Dell, Dell EMC, VMware, Pivotal, Secureworks, RSA Security und Virtustream in einem Unternehmen. (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dell Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Dell Technologies Inc. (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) unter die Lupe.Der Computerkonzern Dell denke Insidern zufolge über einen Verkauf seiner Cloud-Sparte Boomi nach. Dieser Schritt sei ein weiterer Versuch von Konzernchef Michael Dell, die Strukturen des PC-Herstellers zu verschlanken, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Die Dell-Aktie schieße nach oben.Derzeit arbeite Dell mit einem Finanzberater an einer Veräußerung von Boomi. Das Geschäft könnte mit bis zu drei Milliarden Dollar bewertet werden, habe es weiter geheißen. Dell habe die Informationen nicht kommentieren wollen.Die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium, schreibe Bloomberg. Es sei keineswegs sicher, dass Dell das Cloud-Geschäft am Ende tatsächlich verkaufen werde. Boomi könnte sowohl für Finanzinvestoren als auch für Unternehmen interessant sein, die ihr Cloud-Geschäft ausbauen möchten.Boomi sei darauf spezialisiert, verschiedene Cloud-Plattformen für Unternehmen zu integrieren. Dell habe die Übernahme von Boomi im Jahr 2010 eingeleitet. In den vergangenen Jahren sei der Computer-Riese bereits aus verschiedenen Geschäftsbereichen ausgestiegen. Erst am Mittwoch habe er mitgeteilt, sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem Softwarehersteller VMware zu trennen.Die Unternehmen sollten unabhängig voneinander aufgestellt werden, habe Dell nach US-Börsenschluss bekannt gegeben. Die Abspaltung des Anteils in Höhe von 81 Prozent sei für das vierte Quartal geplant. Dell wolle dadurch bis zu 9,7 Milliarden Dollar erlösen und das Geld zum Schuldenabbau nutzen.Die Dell-Aktie notiere heute mit einem Plus von rund sieben Prozent bei 98,82 Dollar und markiere damit ein neues 52-Wochen-Hoch.Dell gehe mit dem Verkauf von Unternehmensteilen und einer damit einhergehenden Verschlankung den richtigen strategischen Weg. Auch das Chartbild sehe top aus.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Dell Technologies-Aktie. (Analyse vom 15.04.2021)