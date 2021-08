Die Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) sei um mehr als 4% gefallen, obwohl das Online-Takeaway-Unternehmen seinen Ausblick für 2021 angehoben habe, nachdem es seinen Quartalsumsatz mehr als verdoppelt habe. Delivery Hero erwarte nun Einnahmen in einer Spanne von 6,4 Mrd. bis 6,7 Mrd. Euro für das Jahr, verglichen mit den früheren Erwartungen von 6,1 Mrd. bis 6,6 Mrd. Euro.



Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) sei um mehr als 2% gestiegen, nachdem das Unternehmen starke Quartalszahlen vorgelegt und seine Gewinnprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben habe. Das Unternehmen erwarte nun, dass der bereinigte Kerngewinn in diesem Jahr 37,2 Milliarden Euro erreiche, ein Anstieg um 200 Millionen Euro gegenüber der vorherigen Prognose.



Die Aktien von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) seien um mehr als 2% gefallen, nachdem der Konsumgüterkonzern Bedenken über steigende Preise und überlastete Lieferketten geäußert habe. Andererseits habe das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und erwarte nun für 2021 einen organischen Umsatzanstieg von 6 bis 8% gegenüber der vorherigen Prognose von 4 bis 6% und habe bestätigt, dass es einen Anstieg des Gewinns je Vorzugsaktie im hohen einstelligen bis mittleren Zehnerprozentbereich erwarte. (12.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices stiegen am Donnerstag leicht an und bewegten sich in der Nähe von Rekordhochs, unterstützt von guten Quartalsergebnissen und Anzeichen für eine nachlassende Inflation in den USA, während die immer noch vorhandenen Sorgen über die Pandemie die Gewinne begrenzten, so die Experten von XTB.Auf der Unternehmensseite stünden heute die Berichte von Aegon (ISIN: NL0000303709, WKN: A0JL2Y, Ticker-Symbol: AEND, NASDAQ OTC-Symbol: AEGOF), Aviva (ISIN: GB0002162385, WKN: 854013, Ticker-Symbol: GU8), Cineworld (ISIN: GB00B15FWH70, WKN: A0J2XW, Ticker-Symbol: DQ6, London Stock Exchange-Ticker: CINE), Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF), RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) und TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) an. Was die Daten betreffe, so sei die Industrieproduktion der Eurozone im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,3% gesunken, nach einem revidierten Rückgang von 1,1% im Mai und gegenüber den Analystenschätzungen, die von einem Rückgang um 0,2% ausgegangen seien. Die Rückgänge bei der Produktion von Investitionsgütern (-1,5%) und im Energiesektor (-0,6%) seien teilweise durch den Anstieg der Produktion von Verbrauchsgütern (1,6%), Gebrauchsgütern (0,1%) und Vorleistungsgütern (0,1%) ausgeglichen worden.