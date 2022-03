Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

38,48 EUR -7,08% (23.03.2022, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

38,55 EUR -6,77% (23.03.2022, 14:41)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Das Papier des Essenslieferdienstes Delivery Hero komme am Mittwoch erneut stark unter die Räder. In einem schwachen Marktumfeld finde sich die Delivery Hero-Aktie ein weiteres Mal am DAX-Ende wieder. Das ohnehin schwache Chartbild trübe sich dadurch weiter ein. Diese Marke stehe jetzt aus charttechnischer Sicht im Fokus.Zur Wochenmitte verliere die Delivery Hero-Aktie rund sieben Prozent. Damit nehme sie Kurs auf das Vorwochentief bei 36,77 Euro. Auf diesem Niveau habe die Delivery Hero-Aktie zuletzt im Oktober 2019 notiert. Sollte der Kurs unter diese Marke fallen, drohe ein weiterer Rücksetzer bis in den Bereich der Unterstützung bei 30,46 Euro.Für einen nachhaltigen Kursanstieg müsste die Aktie hingegen zuerst die 40-Euro-Marke verteidigen und anschließend die 50-Tage-Linie bei 54,72 Euro zurückerobern. Im Anschluss könnten sie - ein freundliches Marktumfeld vorausgesetzt - rein charttechnisch das Gap im Bereich von 62,68 bis 65,76 Euro schließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link