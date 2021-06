XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

112,50 EUR -0,79% (02.06.2021, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

112,10 EUR -1,28% (02.06.2021, 10:18)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (02.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) von "halten" auf "kaufen" herauf.Delivery Hero werde nach eigenen Angaben die Aktivitäten in der Balkanregion (Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien, Serbien, Kroatien) an die Beteiligung Glovo (Anteil von 37%) für einen Transaktionswert von ca. 170 Mio. Euro veräußern. Da es sich hierbei v.a. um sehr kleine und margenschwache Märkte handle, sei die Entscheidung nach Ansicht des Analysten sinnvoll.Zudem habe Delivery Hero nach Erachten des Analysten überraschend den Wiedereintritt in den deutschen Markt angekündigt, aus dem man sich Ende 2018 zurückgezogen habe. Unter der Marke foodpanda wolle Delivery Hero ab dem 10.08. in Berlin mit dem kompletten Plattformangebot starten und dieses dann auf weitere Städte ausrollen. Begründet werde dies mit dem großen Potenzial des deutschen Marktes (u.a. Nachholbedarf beim Bestellverhalten, schwache Qualität der Konkurrenz) und dem Testen von Innovationen. In einem Gespräch von uns mit Delivery Hero wurde deutlich, dass der deutsche Markt gleichrangig zu anderen Märkten (z.B. Japan) gesehen wird und die Investitionen sich auf einem moderaten Niveau bewegen sollen, so der Analyst von Independent Research. Zudem sei bei einem schwachen Start in Berlin oder einer Verschlechterung der Rahmenbedingungen auch ein Stopp der Expansion kein Tabu. Lusebrink rechne daher nicht damit, dass sich das Erreichen der Profitabilität (Konzern) signifikant verzögere.Seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS: -3,39 (alt: -3,26) Euro) und 2022e (u.a. EPS: -2,23 (alt: -1,62) Euro) reduziere Lusebrink mehrheitlich. Die Delivery Hero-Aktie habe zuletzt (1 Monat: -14%) deutlich nachgegeben, was der Analyst u.a. mit Blick auf die großen Chancen des Quick-Commerce für nicht gerechtfertigt halte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: