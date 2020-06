Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (08.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Food-Delivery-Branche sei bekannt für ihren harten Wettbewerb und eine anhaltende Konsolidierung. So wolle etwa der Fahrdienstvermittler Uber den US-Lieferdienstes Grubhub übernehmen - und könnte bei dem Vorhaben nun Konkurrenz aus Europa bekommen.Laut dem US-Fernsehsender CNBC würden sich nun mit Delivery Hero und Just Eat Takeaway.com mindestens zwei europäische Konkurrenten ebenfalls für Grubhub interessieren. Beide Unternehmen hätten ihr Interesse an einem Zusammenschluss mit dem US-Lieferdienst bekundet, habe es dort unter Berufung auf Personen geheißen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.Just Eat Takeaway und deren Berater von Bank of America hätten die Übernahmegerüchte nicht kommentieren wollen. Auch bei Delivery Hero habe man sich bedeckt gehalten - man sehe sich aber regelmäßig mögliche Transaktionen an und evaluiere neue Gelegenheiten, habe ein Sprecher gegenüber CNBC erklärt.Auf dem US-Markt sei Grubhub derzeit die Nummer 4 und komme auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund fünf Milliarden Dollar. Just Eat Takeaway sei an der Börse derzeit rund 14,7 Milliarden Euro wert, Delivery Hero rund 17 Milliarden Euro.Mit weniger regulatorischen Gegenwind würden einige Beobachter im Falle eines Zusammenschlusses mit einem europäischen Konkurrenten rechnen. Andere Experten würden allerdings auch hier nur geringe Erfolgsaussichten sehen. Laut Giles Thorne von Jeffries sei ein Erfolg der kolportierten Bemühungen von Delivery Hero um Grubhub alles andere als sicher. Seine "buy"-Rating für den MDAX-Titel mit einem Kursziel von 80 Euro habe er aber dennoch bestätigt.Die Aussicht auf einen Bieterwettstreit habe der Grubhub-Aktie am Freitag im US-Handel bis zu acht Prozent Kursplus beschert. Das Papier der europäischen Interessenten verzeichne am Montag derweil Verluste.Für "Aktionär"-Top-Empfehlung Delivery Hero bedeute das zunächst eine Fortsetzung der jüngsten Konsolidierung. Nachdem die Aktie vom Krisentief im März bis zu 65 Prozent zugelegt und Ende Mai bei 91,98 Euro ein Allzeithoch markiert habe, sei das aber zunächst kein Beinbruch.Investierte Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 08.06.2020)