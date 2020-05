Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

90,88 EUR +2,11% (22.05.2020, 16:48)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

91,20 EUR +2,54% (22.05.2020, 17:00)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (22.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Die Krisengewinner der Corona-Pandemie seien am Freitag im leicht schwächelnden Gesamtmarkt wieder gefragt. Auch die Delivery Hero-Aktie habe in einem nachrichtenarmen Handel zugelegt. Die Relative Stärke habe einen guten Grund: Der Re-Start der Restaurantbranche habe sehr zu wünschen übrig gelassen."Aufgrund der Abstandsgebote liegen die Umsätze 50 bis 70 Prozent unter den Vorjahreswerten", so Guido Zöllick, Präsident des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Er habe vor einer Pleitewelle nie gekannten Ausmaßes gewarnt. "Hunderttausende Arbeitsplätze sind in Gefahr."Der Neustart im Gastgewerbe sei nach der wochenlangen Corona-Zwangspause durchwachsen verlaufen. "Noch sind viele Gäste verhalten", habe Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin bei Dehoga gesagt. Bei mehreren Restaurants hätten die Erlöse einer Umfrage zufolge nur rund ein Viertel der Vorjahreswerte erreicht.Die Coronakrise habe den Gastronomen schmerzlich vor Augen geführt, wie wichtig ein Außer-Haus-Service sei. Um weiteren Einbußen zu entgehen, dürften sich in den kommenden Wochen weitere Restaurantbesitzer dazu entschließen, einen Dienst anzubieten. Bei der Plattform sollte die Wahl vieler Unternehmer auf den Marktführer Delivery Hero fallen, was den Aktienkurs des DAX-Kandidaten weiter antreiben dürfte. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 120 Euro. Der Stopp sollte bei 57 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)