XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

101,00 EUR +3,78% (29.10.2020, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

101,80 EUR +1,75% (29.10.2020, 14:10)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (29.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Die Zahlen für das dritte Quartal 2020 würden weiterhin ein sehr dynamisches Wachstum des Unternehmens (u.a. Zahl der Bestellungen: +100% y/y auf 362 Millionen; Konzernumsatz: +99% y/y auf 776 Mio. Euro) zeigen und hätten die Analysten-Prognosen (342 Millionen bzw. 754 Mio. Euro) sowie den Marktkonsens (344 Millionen bzw. 757 Mio. Euro) übertroffen. Wachstumstreiber sei das Segment Asien mit einem Umsatzzuwachs von 162% auf 331 (Vj.: 126) Mio. Euro gewesen. Den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2020 habe Delivery Hero präzisiert (2,7 bis 2,8 (zuvor: 2,6 bis 2,8; Vj.: 1,46; 9M 2020: 1,90) Mrd. Euro) und damit angehoben. Die bereinigte EBITDA-Marge werde weiterhin in einer Bandbreite von -14% bis -18% (Gj.: 2019: -34,8%) erwartet und die zusätzlichen Investitionen sollten sich nun auf bis zu 120 (zuvor: bis zu 150) Mio. Euro belaufen.Positiv werte der Analyst, dass das Unternehmen in sechs Märkten die Marktführerschaft gewonnen und in keinem verloren habe. Er halte die Unternehmens-Guidance für plausibel und erreichbar. Seine EPS-Prognosen für 2020 (-3,30 (alt: -3,43) Euro) und 2021 (-3,03 (alt: -3,13) Euro) hebe er an. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (Anhebung der Prognosen, aktualisierter Bewertungszeitraum, niedrigeres Beta) habe er ein Kursziel von 105,00 (alt: 96,00) Euro ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Delivery Hero-Aktie. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: