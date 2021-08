Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



122,65 EUR +3,50% (31.08.2021)



122,60 EUR +3,63% (31.08.2021)



DE000A2E4K43



A2E4K4



DHER



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (31.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die niederländische Internetholding Prosus wolle über ihre Beteiligung MIH Food Holdings ihren Anteil an Delivery Hero aufstocken. Nach eigenen Angaben vom Dienstag habe Prosus eine Vereinbarung über den Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 2,5 Prozent an dem Berliner Essenslieferanten geschlossen. Sollten die Behörden zustimmen, erhöhe sich der Anteil von Prosus damit von 24,97 auf 27,47 Prozent. Mit einem Abschluss der Transaktion würden die Niederländer bis Ende September rechnen. Prosus bleibe damit der größte Aktionär von Delivery Hero.Prosus könnte nach eigenen Angaben seine Beteiligung an Delivery Hero in Zukunft noch erhöhen, sofern die Konditionen für einen Erwerb weiterer Aktien attraktiv seien. Die Internetholding wolle dabei aber eine Gesamtbeteiligung von mehr als 29,99 Prozent nicht überschreiten. Sonst müsste Prosus den übrigen Aktionären von Delivery Hero ein Übernahmeangebot unterbreiten.Derweil habe die südkoreanische Delivery Hero-Tochter Woowa an diesem Dienstag mit 100 Millionen Bestellungen in nur einem Monat einen Rekord vermeldet. Delivery Hero habe die Übernahme von Woowa zwar bereits Ende 2019 angekündigt, sie sei aber erst Anfang März 2021 vollzogen worden.Im Gegenzug müsse das Berliner Unternehmen seine Südkorea-Tochter Yogiyo verkaufen. Einen Käufer habe Delivery Hero mit einem Konsortium aus den Finanzinvestoren Affinity und Permira sowie dem Handelsunternehmen GS Retail gefunden.Trotzdem bleibt die Delivery Hero-Aktie wegen der hohen Bewertung aus Sicht des "Aktionär" vorerst nur ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2021)Mit Material von dpa-AFX