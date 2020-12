Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

98,88 EUR -0,60% (02.12.2020, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

98,78 EUR -1,14% (02.12.2020, 17:03)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (02.12.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, empfiehlt in einer aktuellen Studie zum Einzelhandelssektor die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zu kaufen.Im Corona-Sommer habe der stationäre Einzelhandel im Zuge von Lockerungen die hohen Einbußen des ersten Halbjahres lediglich abmildern, jedoch nicht aufholen können. Die Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen hätten im September insgesamt ein reales (preisbereinigtes) Wachstum um 6,5% Y/Y (-2,2% M/M) aufgewiesen. Weiter negativ seien die Untergruppen Kleidung (-7,3%) und der sonstige Einzelhandel (u.a. Waren-und Kaufhäuser, -9,9%) gewesen. Der Internet- und Versandhandel habe mit +21,2% das hohe Tempo der Vormonate gehalten. Nach neun Monaten habe der deutsche Einzelhandel einen realen Anstieg um 3,3% Y/Y verzeichnet. Der Textileinzelhandel (-23,5% Y/Y) sowie der sonstige Einzelhandel (-12,7% Y/Y) hätten die schwächste Entwicklung gezeigt. Der Internet- und Versandhandel habe in neun Monaten einen realen Zuwachs um 21,0% Y/Y erzielt. Überdurchschnittlich habe sich auch der Lebensmitteleinzelhandel (+5,3% Y/Y) entwickelt.Die Corona-Pandemie habe die strukturellen Defizite rein stationärer Geschäfte offengelegt, gleichzeitig seien Erfolge von Digitalisierungsmaßnahmen sichtbar geworden und hätten den ohnehin hohen Anpassungsdruck gegenüber dem schnell wachsenden Onlinehandel verdeutlicht. Der jüngste Anstieg des Infektionsgeschehens und damit verbundene Restriktionen dürften den innerstädtischen Einzelhandel im wichtigen Weihnachtsgeschäft erneut belasten. Die Sektoreinstufung des Analysten verbleibe weiterhin bei "neutral".Alexander Zienkowicz, Analyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Delivery Hero-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 72,00. (Analyse vom 02.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Delivery Hero SE": Keine vorhanden.