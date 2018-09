XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

42,98 EUR +0,70% (25.09.2018, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

43,00 EUR +1,22% (25.09.2018, 16:10)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero AG:



Die Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer. Weitere Informationen unter www.deliveryhero.com. (25.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.In der Essenslieferanten-Branche könnte es bald zu großen Umwälzungen kommen, denn der US-amerikanische Onlinehandel-Gigant Amazon.com wolle angeblich den britischen Lieferanten Deliveroo übernehmen. Auch Delivery Hero könnte nun in den Fokus größerer Konzerne geraten. Die Delivery Hero-Aktie habe darauf positiv reagiert. Der SDAX-Titel habe in den vergangenen Wochen kräftig nachgegeben, könnte sich nun aber im Zuge einer technischen Gegenbewegung wieder berappeln, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.09.2018)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: